Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Profil
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

07.08.25 16:08 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 27,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,08 EUR -1,62 EUR -5,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 27,20 EUR ab. Die freenet-Aktie sank bis auf 26,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.221.357 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,16 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,66 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 604,40 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 638,90 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
