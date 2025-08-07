freenet Aktie News: freenet am Nachmittag stärker
Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 27,46 EUR zu.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 27,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 27,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.785 freenet-Aktien.
Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,16 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,02 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.
freenet veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,12 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,46 EUR je freenet-Aktie.
Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
