Notierung im Fokus

freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

12.09.25 16:10 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 27,88 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 27,96 EUR. Bei 27,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 93.160 Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 6,74 Prozent sinken.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,79 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

