freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,12 EUR.

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 28,12 EUR zu. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 28,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 27,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.874 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2024 bei 25,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,66 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,45 EUR je Aktie belaufen.

