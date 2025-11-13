freenet Aktie News: freenet gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 28,02 EUR. Bei 28,02 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 27,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.294 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Abschläge von 7,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,48 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 615,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 618,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

