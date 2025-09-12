freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagmittag ins Plus

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die freenet-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 28,00 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 28,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 72.828 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 34,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 7,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,79 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

