freenet Aktie News: freenet verteidigt Stellung am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Mit einem Kurs von 28,28 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 28,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 28,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 28,18 EUR. Bei 28,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.314 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 32,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.08.2024 (25,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,61 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,66 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,70 Mio. EUR – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

