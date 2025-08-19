freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 28,16 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,16 EUR ab. Bei 28,16 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 15.316 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Gewinne von 33,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2024 Kursverluste bis auf 25,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

