freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,32 EUR zu.
Um 15:51 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,32 EUR nach oben. Bei 27,40 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 27,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.982 freenet-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,60 EUR aus.
Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,51 EUR je freenet-Aktie.
