freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Nachmittag

So bewegt sich freenet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,86 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 26,86 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 27,04 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 26,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.648 freenet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 28,49 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 3,20 Prozent wieder erreichen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,08 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

