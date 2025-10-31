freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 26,92 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,92 EUR zu. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 27,04 EUR zu. Bei 27,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3.981 freenet-Aktien gehandelt.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 39,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 3,42 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,60 EUR.
Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
