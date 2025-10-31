freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Verlusten

freenet im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 26,76 EUR.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,76 EUR ab. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 40.331 Stück.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 40,36 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 2,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

