DAX23.786 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Freiwillige sollen neues Frankfurter Flughafen-Terminal testen

15.09.25 11:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
74,55 EUR -0,20 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Eröffnung des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen will der Flughafenbetreiber Fraport den Neubau im Probebetrieb testen. Dafür sucht Fraport nach eigenen Angaben etwa 8.000 Erwachsene, die die Abläufe durchspielen: von der Anreise mit der neuen Sky-Line-Bahn oder dem Auto, über den Check-in und die Sicherheitskontrollen bis zum Boarding. Zusätzlich testen die Komparsen den Ablauf von ankommenden sowie umsteigenden Passagieren.

Wer­bung

Wie man Komparse werden kann

Der Testbetrieb ist für den Zeitraum 27. Januar bis 16. April 2026 geplant, jeweils dienstags und donnerstags. Freiwillige müssen fünf bis sechs Stunden Zeit mitbringen und erhalten nach Fraport-Angaben - je nach Dauer ihres Einsatzes - eine Aufwandsentschädigung von 69,50 Euro bis 83,40 Euro pro Tag. Bewerben kann man sich über die Webseite https://ucm.agency/de/anmeldung-terminal-3-frankfurt/ für maximal zwei Tage.

Mitte April 2026, nach den hessischen Osterferien, will Fraport nach derzeitiger Planung das rund vier Milliarden Euro teure Gebäude im Süden des größten deutschen Flughafens in Betrieb nehmen. Der Flughafenbetreiber geht davon aus, dass im Terminal 3 künftig jährlich 19 Millionen Passagiere abgefertigt werden können./ben/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Fraport KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen