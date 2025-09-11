Freiwillige sollen neues Frankfurter Flughafen-Terminal testen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Eröffnung des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen will der Flughafenbetreiber Fraport den Neubau im Probebetrieb testen. Dafür sucht Fraport nach eigenen Angaben etwa 8.000 Erwachsene, die die Abläufe durchspielen: von der Anreise mit der neuen Sky-Line-Bahn oder dem Auto, über den Check-in und die Sicherheitskontrollen bis zum Boarding. Zusätzlich testen die Komparsen den Ablauf von ankommenden sowie umsteigenden Passagieren.
Wie man Komparse werden kann
Der Testbetrieb ist für den Zeitraum 27. Januar bis 16. April 2026 geplant, jeweils dienstags und donnerstags. Freiwillige müssen fünf bis sechs Stunden Zeit mitbringen und erhalten nach Fraport-Angaben - je nach Dauer ihres Einsatzes - eine Aufwandsentschädigung von 69,50 Euro bis 83,40 Euro pro Tag. Bewerben kann man sich über die Webseite https://ucm.agency/de/anmeldung-terminal-3-frankfurt/ für maximal zwei Tage.
Mitte April 2026, nach den hessischen Osterferien, will Fraport nach derzeitiger Planung das rund vier Milliarden Euro teure Gebäude im Süden des größten deutschen Flughafens in Betrieb nehmen. Der Flughafenbetreiber geht davon aus, dass im Terminal 3 künftig jährlich 19 Millionen Passagiere abgefertigt werden können./ben/DP/stw
