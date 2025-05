Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 42,23 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,23 EUR. Bei 42,31 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,22 EUR. Bisher wurden heute 12.571 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 42,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 47,77 EUR angegeben.

Fresenius SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,68 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,63 Mrd. EUR.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

