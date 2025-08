Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 41,74 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,74 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,21 EUR aus. Bei 42,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 422.662 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. 6,37 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,90 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,18 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 07.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,41 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie.

