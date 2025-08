Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 41,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 41,72 EUR. Bei 42,21 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 42,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 600.524 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,42 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 36,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Ausblick: Fresenius SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fresenius-Aktie kaum verändert: Fresenius Kabi schließt Lizenzvereinbarung mit Biosimilar-Produzent

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren gekostet