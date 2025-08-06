DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

07.08.25 12:07 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 41,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,95 EUR 0,29 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 41,98 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.758 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 44,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,51 EUR. Mit Abgaben von 27,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,18 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,32 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie springt an: Fresenius hebt Umsatz-Prognose für 2025 an

JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Fresenius SE-Aktie

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
10:51Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

