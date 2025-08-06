Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,34 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 41,34 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 41,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.147 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,40 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,51 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,20 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 49,18 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Fresenius SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie.

