Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 43,91 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 43,91 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 44,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,59 EUR. Zuletzt wechselten 550.694 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2025 auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 30,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,18 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,35 EUR im Jahr 2025 aus.

