Blick auf Fresenius SE-Kurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag im Aufwind

11.08.25 12:05 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 44,02 EUR.

Um 11:45 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,02 EUR nach oben. Bei 44,13 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.858 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,86 Prozent. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,76 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,12 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,18 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

JP Morgan Chase & Co.: Fresenius SE-Aktie erhält Overweight

Fresenius-Aktie springt an: Fresenius hebt Umsatz-Prognose für 2025 an

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
