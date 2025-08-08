Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Vormittag ins Plus

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 43,97 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,13 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,07 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.635 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 44,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 30,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,04 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,35 EUR je Aktie belaufen.

