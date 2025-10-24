Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 48,70 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 48,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,55 EUR. Mit einem Wert von 48,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.509 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,31 EUR) erklomm das Papier am 23.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,25 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 54,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,62 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

