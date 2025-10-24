Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 48,88 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 48,88 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,55 EUR ein. Bei 48,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 288.509 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 54,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,62 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

