Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag gesucht

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,14 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.669 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 46,37 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,50 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 31,51 Prozent Luft nach unten.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 49,18 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

