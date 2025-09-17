Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Mittag
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Mit einem Wert von 47,53 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 11:45 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,53 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,67 EUR an. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,35 EUR ein. Bei 47,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 40.989 Fresenius SE-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,52 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,81 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 5,58 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Aktie aus.
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
