DAX23.653 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,40 +0,5%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,16 +0,4%Gold3.667 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 PUMA 696960 RENK RENK73 Aumovio AUM0V1 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Continental 543900 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Blick

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Mittag

18.09.25 12:07 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Mittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Mit einem Wert von 47,53 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,51 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 11:45 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,53 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,67 EUR an. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,35 EUR ein. Bei 47,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 40.989 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,52 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 5,58 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie stabil: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen