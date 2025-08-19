DAX24.335 -0,4%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,46 +0,8%Gold3.326 +0,3%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittag an Fahrt

20.08.25 12:07 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 46,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,83 EUR 0,43 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 46,82 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 46,87 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,64 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 42.740 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 47,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,43 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 32,51 Prozent wieder erreichen.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,18 EUR aus.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,35 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
