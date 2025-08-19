Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittwochnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 46,93 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 46,93 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.474 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 47,02 EUR erreichte der Titel am 19.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,19 Prozent niedriger. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,67 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,18 EUR angegeben.
Am 06.08.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
