Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,74 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,74 EUR zu. Bei 47,81 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 23.191 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,81 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Fresenius SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,35 EUR je Aktie belaufen.

