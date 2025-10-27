Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 49,01 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 49,01 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,25 EUR an. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,99 EUR. Bei 49,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 15.057 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 0,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 35,52 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,62 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

