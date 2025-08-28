Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 46,72 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 46,72 EUR. Bei 46,79 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 160.958 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,07 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 47,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,18 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

