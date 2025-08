Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 43,73 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,7 Prozent auf 43,73 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,43 EUR aus. Bei 43,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.852 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Gewinne von 23,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 34,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,48 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,13 EUR aus.

Am 06.05.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

