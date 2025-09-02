Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 41,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 41,52 EUR. Bei 41,52 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 133.009 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,46 EUR am 05.09.2024. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 20,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,41 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,33 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie tief im Minus: UBS empfiehlt den Verkauf

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Experten empfehlen Fresenius Medical Care (FMC) St im August mehrheitlich zum Verkauf