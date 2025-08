Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochnachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 40,68 EUR ab.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 40,68 EUR abwärts. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,27 EUR. Zuletzt wechselten 201.236 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 32,79 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,08 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 48,94 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,74 EUR je Aktie.

