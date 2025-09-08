Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 09:05 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 42,87 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,87 EUR. Bei 42,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.097 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,36 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,41 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,33 EUR aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je Aktie aus.

