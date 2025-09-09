DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.506 -0,5%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,56 +1,6%Gold3.643 +0,5%
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Notierung im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

10.09.25 16:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 42,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,52 EUR -0,48 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 42,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.779 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (35,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 21,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,41 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,33 EUR aus.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,77 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
08:21Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:21Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen