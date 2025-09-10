Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 42,44 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Bei 42,65 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 42,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 84.681 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 17,53 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,41 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 48,33 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

