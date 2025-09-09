DAX23.665 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.013 +1,2%Nas22.020 +0,6%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,37 -1,8%Gold3.633 -0,2%
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteuert sich am Donnerstagnachmittag

11.09.25 16:13 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 42,69 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 42,69 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 198.364 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,54 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 21,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 48,33 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen