Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 41,59 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,59 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,64 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,64 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 14.597 Aktien.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Bei 33,13 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 25,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,47 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,94 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie in Grün: Erste Tranche von Aktienrückkauf startet

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy