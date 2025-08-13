Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St stabilisiert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 42,54 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,54 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,86 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.155 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,44 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,94 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

