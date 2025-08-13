Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,58 EUR.
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,58 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging bis auf 42,32 EUR. Bei 42,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.856 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,41 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 27,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,44 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,94 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
