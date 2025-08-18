Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St behauptet sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,73 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 42,73 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 42,75 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 42,48 EUR. Bei 42,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.935 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2024 Kursverluste bis auf 33,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,81 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,44 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 48,94 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

FMC-Aktie in Grün: Erste Tranche von Aktienrückkauf startet