Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Vormittag an

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 46,49 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 46,49 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,66 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.155 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,20 Prozent. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 32,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,38 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

