Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 43,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 43,56 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,62 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 43,15 EUR. Bisher wurden heute 126.263 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,01 Prozent. Am 22.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,41 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 30,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,94 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,77 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,79 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

