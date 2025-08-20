Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St wird am Vormittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 43,15 EUR ab.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 43,15 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 43,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.443 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 20,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,94 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,79 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

