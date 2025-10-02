FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in National Grid-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der National Grid-Anteile betrug an diesem Tag 8,22 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.215,930 National Grid-Aktien. Die gehaltenen National Grid-Papiere wären am 01.10.2025 13.071,24 GBP wert, da der Schlussstand 10,75 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 30,71 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 52,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
