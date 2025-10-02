DAX24.265 +0,6%Est505.629 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.868 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,53 +0,2%Gold3.866 ±0,0%
Lohnender National Grid-Einstieg?

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

02.10.25 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in National Grid-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
12,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der National Grid-Anteile betrug an diesem Tag 8,22 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.215,930 National Grid-Aktien. Die gehaltenen National Grid-Papiere wären am 01.10.2025 13.071,24 GBP wert, da der Schlussstand 10,75 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 30,71 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 52,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
09:36National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
09:36National Grid BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025National Grid OutperformBernstein Research
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
03.09.2025National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36National Grid BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025National Grid OutperformBernstein Research
03.09.2025National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2025National Grid NeutralUBS AG
28.05.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2017National Grid SellS&P Capital IQ

