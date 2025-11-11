GameStop Aktie News: GameStop am Abend höher

GameStop im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 21,56 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 21,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 21,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,42 USD. Bisher wurden heute 254.260 GameStop-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,49 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 18,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 12,38 Prozent sinken.

GameStop gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

