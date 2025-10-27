DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.611 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
So entwickelt sich GameStop

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kursplus

27.10.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 23,68 USD.

GameStop Corp
20,61 EUR 0,80 EUR 4,02%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 23,68 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 24,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 758.805 Stück.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2024 bei 18,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 21,13 Prozent Luft nach unten.

Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 798,30 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

