GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 301,07 USD ab.

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 301,07 USD. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 300,32 USD. Bei 305,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 178.892 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 316,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 5,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,47 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 47,03 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12,18 Mrd. USD gegenüber 9,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,20 USD je Aktie belaufen.

