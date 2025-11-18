DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,6%Nas22.464 -1,1%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,08 +0,1%Gold4.066 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

18.11.25 16:08 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 297,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
255,00 EUR -7,50 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 297,54 USD. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 295,92 USD. Bei 297,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 108.681 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,40 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.10.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,77 Prozent auf 12,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

In eigener Sache

Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Aerospace (ex General Electric)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Aerospace (ex General Electric)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

DatumMeistgelesen
Wer­bung