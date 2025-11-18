GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 297,54 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 297,54 USD. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 295,92 USD. Bei 297,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 108.681 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,40 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.10.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,77 Prozent auf 12,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

