GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 297,54 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 297,54 USD. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 295,92 USD. Bei 297,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 108.681 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.
Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,40 USD je Aktie ausschütten.
Am 21.10.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,77 Prozent auf 12,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie
Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Aerospace (ex General Electric)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Aerospace (ex General Electric)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
Keine Analysen gefunden.