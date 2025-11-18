GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 298,88 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 298,88 USD. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 293,78 USD. Bei 297,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 250.972 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 5,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,64 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,40 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

